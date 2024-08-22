Жаслан Мадиев посетил международный IT-форум в Душанбе

Одним из ключевых достижений, представленных министром, стала «Единая платформа интернет-ресурсов» — флагманский продукт Казахстана в области электронного управления.

В Душанбе (Таджикистан), на международном форуме по IT министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Жаслан Мадиев выступил на пленарной сессии, где представил достижения Казахстана в области цифровизации и информационных технологий. Его выступление подчеркнуло значимость взаимных инвестиций и международного сотрудничества для экономического роста в условиях глобализации.

Одним из ключевых достижений, представленных министром, стала «Единая платформа интернет-ресурсов» - флагманский продукт Казахстана в области электронного управления. Эта платформа, созданная для всех государственных органов страны, представляет собой конструктор сайтов, который позволил значительно сократить расходы на серверы, разработчиков и информационную безопасность, сэкономив около 4 миллионов долларов. Сегодня на этой платформе построено более 3000 сайтов государственных органов Казахстана, которые привлекли свыше 35 миллионов посещений. Платформа является no-code решением, позволяющим создавать сайты буквально за 15 минут без привлечения разработчиков. Этот подход значительно повысил эффективность и снизил затраты на разработку и поддержку интернет-ресурсов государственных органов.

В декабре 2023 года, в рамках достигнутых договоренностей между президентами Казахстана и Таджикистана были подписаны соглашения о передаче Казахстаном своих IT-решений в области электронного правительства Таджикистану. Этот шаг укрепил двусторонние отношения и способствовал развитию цифрового управления в Таджикистане. Специалисты АО «Национальные информационные технологии» провели обучение таджикских коллег работе с Единой платформой интернет-ресурсов госорганов, что позволило создать сайты государственных органов Таджикистана, включая Агентство инноваций и цифровых технологий, Министерство финансов и другие ключевые ведомства. В рамках меморандума о сотрудничестве между Казахстаном и Таджикистаном по передаче знаний и технологий в области электронного правительства более 100 молодых специалистов из Таджикистана проходят обучение по 6 IT-специальностям через программы Astana Hub.

В рамках программы Silkway Accelerator, реализуемой Astana Hub и Google for Startups, стартапы из Таджикистана продемонстрировали значительный прогресс, получая уникальные возможности для масштабирования и выхода на международные рынки.