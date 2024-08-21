Онлайн перевод детей между школами доступен на eGov

Теперь родители и законные представители могут перевести ребенка из одной школы в другую онлайн.

Процесс поиска и выбора общеобразовательной организации оптимизирован по микроучастку на основании места регистрации родителя. Родители и законные представители могут выбрать школу не только по микроучастку, но и любую другую общеобразовательную организацию вне его границ, в случае, если она соответствует их предпочтениям. Помимо этого, при выборе общеобразовательной организации пользователю отображается доступный в выбранной школе язык обучения. Новый процесс исключает необходимость в открепительном и прикрепительном талонах, передаче личного дела. Также заявитель может отозвать поданную заявку в случае такой необходимости.

Для получения услуги пользователю необходимо:

— авторизоваться на портале eGov.kz и перейти в раздел «Образование»;

— выбрать из списка раздел «Среднее образование», выбрать услугу «Прием документов для перевода детей из школы в школу»;

— заполнить необходимые поля и подписать заявку с помощью ЭЦП;

— ознакомиться с результатом услуги можно в Личном кабинете.

Новый функционал был запущен благодаря совместной работеМинпросвещения РК совместно с МЦРИАП РК, АО «Национальный центр исследований и оценки образования „Талдау“ имени Ахмет Байтұрсынұлы» и АО «Национальные информационные технологии».