Поступить на воинскую службу по контракту можно онлайн

Запущен пилотный проект, который продлится до 31 декабря.

Министр обороны и министр цифрового развития подписали совместный приказ «Об организации пилотного проекта по цифровизации поступления на воинскую службу по контракту». Документ содержит алгоритм действий по отбору и приему граждан на воинскую службу по контракту на должности рядового и сержантского составов посредством сервиса Jauynger.gov.kz, передает Zakon.kz.

Все отправленные кандидатами заявки поступают в единый центр и отображаются в панели руководителя соответствующего подразделения. Руководитель распределяет заявки между исполнителями МО — сотрудниками соответствующего подразделения. После того как заявка распределена, у кандидата статус заявки в личном кабинете меняется на «Принято в работу». На указанный номер телефона кандидата приходит SMS-уведомление с указанием изменения статуса заявки.

При формировании личного дела из баз данных информационных систем государственных органов (БД ИС ГО) собирается вся необходимая информация о кандидате путем запроса-ответа по параметрам, определяемым требованиями по интеграции с ИС ГО. По окончании сбора информации исполнитель МО проверяет собранную информацию о кандидате. В случае, если по каким-либо параметрам кандидат не отвечает требованиям (например, состоит на учете в наркологии или судим), заявка отклоняется без объяснения причин кандидату, обоснование отказа указывается в специально отведенном поле системы. В случае соответствия кандидата всем параметрам материалы направляются исполнителем МО на проведение специальной проверки.

После прохождения процедуры специальной проверки исполнитель МО направляет заявку исполнителю департамента по делам обороны (далее — ДДО) для проведения медицинского обследования и психологического тестирования. Личное дело направляется на медицинскую комиссию того региона, который указан местом регистрации (прописки) кандидата в информации, полученной из БД ИС ГО, и где проводилась специальная проверка.

Заключение по результатам медицинского обследования и психологического тестирования председатель медицинской комиссии направляет исполнителю ДДО в течение одного рабочего дня. Исполнитель ДДО прикладывает сканированный вариант результатов медицинского обследования и психологического тестирования, оформляет соответствующее решение в своей панели и направляет ответ исполнителю МО.

По итогам всех проведенных процедур, в случае положительного решения, исполнитель МО формирует итоговый документ — соглашение о заключении контракта и направляет на согласование кандидату. Кандидат подписывает соглашение с помощью ЭЦП.

Исполнитель МО направляет подписанное кандидатом соглашение на подпись руководителю. Руководитель проверяет все параметры и, если принимает положительное решение, подписывает соглашение посредством своей ЭЦП. После этого исполнитель МО направляет личное дело кандидата в воинскую часть, при этом материалы личного дела сохраняются в базе данных у исполнителя МО. Кандидат получает в личном кабинете подписанное обеими сторонами соглашение и предписание о необходимости явки в воинскую часть с указанием времени и места явки.

Пилотный проект продлится до 31 декабря 2024 года. Как поясняют в ведомстве, его запуск позволит автоматизировать процесс оформления на военную службу по контракту, снизить издержки, сократить время оформления и уменьшить коррупционные риски. Совместный приказ вводится в действие с 27 августа 2024 года.