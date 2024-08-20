Новый KaspiRed+ для любителей выгодных покупок в рассрочку

В новом KaspiRed теперь покупки в рассрочку на четыре месяца, лимит на покупки до 500 000 тенге и повышенные бонусы.

Подключиться к сервису KaspiRed+ и начать выгодные покупки можно в мобильном приложении Kaspi.kz всего за минуту.

Специально для наших любимых клиентов мы запустили акцию 10% Бонусов на покупки с KaspiRed+ в таких популярных магазинах, как Zara, Bershka, Pull& Bear, Oysho, Stradivarius, Massimo Duty, Mango, Marwin, LCWaikiki, MonAmie, Swarovski и многие другие. Акция продлится до 1 сентября.

Желаем всем нашим любимым клиентам выгодных покупок, а партнерам — отличных продаж.

Как подключить KaspiRed+ в мобильном суперприложении Kaspi.kz, можно узнать в сервисе Гид.