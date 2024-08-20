Нелегально ввезенные телефоны могут заблокировать в Казахстане

Проект Минцифры о внесении изменений в правила регистрации абонентских устройств сотовой связи опубликован на портале «Открытые НПА».

В настоящее время в сетях сотовых компаний РК функционирует порядка 3,7 млн абонентских устройств, которые имеют дублирующие IMEI-коды. При этом прямые потери государства в виде потенциально упущенных налогов и сборов составляют свыше 100 млрд тенге в год, а с учетом неуплаты других сопутствующих этой деятельности налогов (НДС, КПН, СН и т. д.), потери бюджета составляют 150 млрд тенге, передает Kazpravda.kz.

Кроме того, наличие дублирующих IMEI-кодов не позволяет правоохранительным органам эффективно проводить оперативную работу по розыску краденых сотовых телефонов и их блокировке.

В приказ предлагают добавить правила, которые делят телефоны на три списка: «белый» (разрешено использовать), «серый» (временное разрешение) и «черный» (запрещено использовать). Операторы сотовой связи должны будут проверять телефоны и уведомлять пользователей о статусе их устройства.

Предполагается, что предлагаемый механизм позволит блокировать устройства, ввезенные в страну нелегально, и увеличить доходы государства от таможенных и налоговых платежей.

Документ разместили для публичного обсуждения до 2 сентября 2024 года на портале «Открытые НПА».