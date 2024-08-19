Казахстан и Таджикистан расширяют сотрудничество в области цифровой инфраструктуры

Подобное двустороннее сотрудничество позволяет обмениваться опытом, помогает в техническом «развертывании» отечественных IT-продуктов и продвижении компонентов казахстанской цифровой экосистемы на внешних рынках.

АО «Национальные информационные технологии» укрепляет и расширяет сотрудничество в области развития цифровой инфраструктуры Таджикистана совместно с Агентством инноваций и цифровых технологий при Президенте Республики Таджикистан. Сотрудничество сторон стало возможным благодаря ранее достигнутым договоренностям в рамках официального визита Главы государства Республики Таджикистан, г-на Эмомали Рахмона, в Казахстан в августе 2023 года. После этого Казахстан приступил к передаче IT-решений в области электронного правительства в Таджикистан.

В рамках новых соглашений стороны провели ряд двусторонних встреч и организовали специальные обучающие сессии для сотрудников Агентства инноваций и цифровых технологий при Президенте Республики Таджикистан. Специалисты АО «НИТ» обучили таджикских коллег работе с Единой платформой интернет-ресурсов государственных органов (ЕПИР ГО). Платформа работает по принципу единого окна и представляет собой конструктор сайтов, где сотрудник госоргана без навыков разработчика может самостоятельно создать сайт и обновлять информацию в нем. Стоит отметить, что в Казахстане на базе ЕПИР функционирует более 3000 сайтов различных госорганов.

Благодаря обучению офлайн специалисты обеих стран смогли совместно поработать на платформе и обсудить все возникающие в процессе вопросы. В результате обучения сотрудники Агентства успешно начали создание пяти сайтов государственных органов. Необходимые знания будут способствовать дальнейшей адаптации и развернутой интеграции предложенных IT-решений.

Подобное двустороннее сотрудничество позволяет обмениваться опытом, помогает в техническом «развертывании» отечественных IT-продуктов и продвижении компонентов казахстанской цифровой экосистемы на внешних рынках в целом.

По итогам обучения и двусторонних встреч состоялось торжественное вручение сертификатов коллегам из Таджикистана. Исполняющий обязанности председателя правления АО «НИТ» Д. Мун и Директор ОАО «Удостоверяющие центры, государственные услуги и разработки цифровых программ» А. Х. Кодиров поздравили участников с успешным завершением обучения.