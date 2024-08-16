Педагогам Астаны посоветовали ознакомиться с возможностями GPT

Интеллектуальная система обучения автоматизирует рутинные задачи, освобождая время педагогов для более творческой работы.

Директор цифрового института непрерывного образования Astana IT University Ермек Алимжанов на августовском форуме учителей Астаны 15 августа 2024 года рассказал, как можно использовать искусственный интеллект в образовании. Он заявил, что искусственный интеллект открывает новые горизонты в образовании, передает Zakon.kz.

«Персонализированное обучение позволяет адаптировать учебный процесс под каждого ученика, учитывая его сильные и слабые стороны. Интеллектуальная система обучения автоматизирует рутинные задачи, освобождая время педагогов для более творческой работы. Искусственный интеллект также способствует появлению новых форм обучения, делая его более интерактивным и увлекательным», — отметил он.

В пример Алимжанов привел такие приложения, как Dualinga и различные разработки.

«Для автоматизации рутинных задач используются различные решения с искусственным интеллектом: это проверка знаний, заданий для студентов и учеников, объективная организация учебного процесса. Например, учителя жаловались на то, что много времени у них занимает общение с родителями в чатах. Сейчас существует система, которая автоматически отвечает на часто задаваемые вопросы», — указал спикер.

Рассказал он и возможностях чат-бота, который работает на основе GPT.

«Он может отвечать на вопросы учеников. К примеру, если попросить его назвать ответ, он не будет этого делать, а будет потихоньку вести к тому, чтобы ученик сам решал задачу. Все на английском, но, возможно, появится русская версия. Педагогам советую тоже ознакомиться. Это бесплатный сервис, который существует уже более 10 лет», — посоветовал Ермек Алимжанов.

Стоит отметить, что модели GPT представляют собой модели языкового прогнозирования на основе нейронных сетей, построенные на архитектуре трансформера.

Напомним — 15 ноября в Алматы пройдет конференция PROFIT Education Day, посвященная информационным технологиям в сфере образования. На ней соберутся руководители и ИТ-директора образовательных организаций.