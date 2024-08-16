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Педагогам Астаны посоветовали ознакомиться с возможностями GPT

Интеллектуальная система обучения автоматизирует рутинные задачи, освобождая время педагогов для более творческой работы.

16 августа 2024 12:04, Profit.kz
Рубрики: Образование

Директор цифрового института непрерывного образования Astana IT University Ермек Алимжанов на августовском форуме учителей Астаны 15 августа 2024 года рассказал, как можно использовать искусственный интеллект в образовании. Он заявил, что искусственный интеллект открывает новые горизонты в образовании, передает Zakon.kz.

«Персонализированное обучение позволяет адаптировать учебный процесс под каждого ученика, учитывая его сильные и слабые стороны. Интеллектуальная система обучения автоматизирует рутинные задачи, освобождая время педагогов для более творческой работы. Искусственный интеллект также способствует появлению новых форм обучения, делая его более интерактивным и увлекательным», — отметил он.

В пример Алимжанов привел такие приложения, как Dualinga и различные разработки.

«Для автоматизации рутинных задач используются различные решения с искусственным интеллектом: это проверка знаний, заданий для студентов и учеников, объективная организация учебного процесса. Например, учителя жаловались на то, что много времени у них занимает общение с родителями в чатах. Сейчас существует система, которая автоматически отвечает на часто задаваемые вопросы», — указал спикер.

Рассказал он и возможностях чат-бота, который работает на основе GPT.

«Он может отвечать на вопросы учеников. К примеру, если попросить его назвать ответ, он не будет этого делать, а будет потихоньку вести к тому, чтобы ученик сам решал задачу. Все на английском, но, возможно, появится русская версия. Педагогам советую тоже ознакомиться. Это бесплатный сервис, который существует уже более 10 лет», — посоветовал Ермек Алимжанов.

Стоит отметить, что модели GPT представляют собой модели языкового прогнозирования на основе нейронных сетей, построенные на архитектуре трансформера.

Напомним — 15 ноября в Алматы пройдет конференция PROFIT Education Day, посвященная информационным технологиям в сфере образования. На ней соберутся руководители и ИТ-директора образовательных организаций.

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