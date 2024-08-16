Сервис «Таза Қазақстан» доступен в eGov Mobile

Он позволяет сообщать о проблемах благоустройства и экологии городов с помощью смартфона.

С помощью сервиса «Таза Қазақстан» пользователи приложения eGov Mobile могут фиксировать проблемы на фото и передавать информацию ответственным структурам для дальнейшего решения. Пользователям доступны заявки по широкому спектру проблем, связанным с состоянием дорог, парков, подъездов, освещением, а также санитарным состоянием общественных и частных территорий.

После подачи заявки вся информация поступает к оператору от местного исполнительного органа, который классифицирует ее и назначает исполнителя. В зависимости от категории заявки автоматически устанавливается время, в течение которого исполнитель должен выполнить задачу. По итогам проведенной работы исполнитель предоставляет обратную связь с фотографией и комментарием.

После исполнения заявки пользователь может оценить качество выполненных работ и просмотреть все ранее поданные заявки.

С момента запуска сервиса казахстанцы подали более 1500 заявок через сайт Tazaqazaqstan.kz и телеграм-бот @TazaQazBot. Интеграция сервиса с приложением eGov Mobile сделает процесс подачи заявки еще доступнее и проще.