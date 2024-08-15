Казахстанцев призывают не переходить по сомнительным ссылкам из WhatsApp и Telegram

Мошенники получают полный доступ к информации на го смартфоне или компьютере.

Отдел внутренней безопасности Верховного суда Казахстана призывает граждан быть бдительными и не переходить по сомнительным ссылкам, полученным по мессенджерам WhatsApp и Telegram. Как правило, в сообщении предлагается проголосовать за детей в различных конкурсах, принять участие в розыгрыше призов, пройти опрос на различные темы и другое, передает Zakon.kz.

«К примеру, сообщают о возникших проблемах и направляют контакты „знакомого“ сотрудника КНБ, который может их решить за вознаграждение. Для убедительности могут быть направлены квитанции/документы на официальном бланке ведомства (фото служебных удостоверений, распечатанных поручений и приказов КНБ с печатями и подписями)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что после перехода гражданина по ссылке мошенники получают полный доступ к информации на смартфоне или компьютере, в том числе к личным аккаунтам и списку контактов. Это позволяет злоумышленникам отправлять сообщения и делать звонки от имени гражданина. Такие сообщения, как правило, рассылаемые по списку контактов, содержат просьбы о финансовой помощи.