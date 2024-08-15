В Алматы выявили мошенническую АТС

Киберпол обнаружил подозрительный офис связи.

Как сообщили в МВД Казахстана, спецоперацию Antifraud провели сотрудники Киберпола криминальной полиции Алматы совместно с Центром по борьбе с киберпреступностью министерства. В ходе операции задержали 30-летнего мужчину, приехавшего из Павлодара. Тут же в съемном арендованном офисе обнаружили SIM-box с 512 слотами, а также 1 620 SIM-карт, передает Sputnik.

Как пояснили полицейские, оборудование используется интернет-мошенниками для активации различных интернет-сервисов и мессенджеров, оставаясь при этом анонимными. Кроме того, оно используются для регистрации аккаунтов, через которые в последующем мошенники обзванивают казахстанцев, находясь фактически в другой стране.

«Задержанный сообщил, что согласился на работу, которая заключается в настройке и подключении этого оборудования, а также в периодической замене SIM-карт в слотах. Эти показания будут тщательно проверены в рамках уголовного дела, возбужденного по ст. 213 УК РК», — рассказал начальник управления криминальной полиции ДП города Алматы Максат Канапяев.

В полиции также отметили, что в соответствии с 201 статьей уголовно-процессуального кодекса, иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.