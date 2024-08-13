Huawei объявляет о старте продаж нового планшета HUAWEI MatePad 11,5”S

Он открывает новую эру возможностей для творчества, обучения и продуктивной работы.

Этот планшет является воплощением инноваций, созданных специально для тех, кто стремится достичь новых высот в своей карьере и личной жизни. Он идеально подходит для студентов, творческих людей и профессионалов, которые нуждаются в мощном и универсальном инструменте для решения ежедневных задач. В HUAWEI MatePad 11,5”S каждый найдет нечто свое — от утонченного дизайна до мощных аппаратных решений.

Прорыв в технологиях экрана: PaperMatte

Впервые представленная в 2023 году технология экрана PaperMatte завоевала сердца пользователей благодаря сочетанию антибликовых свойств и защиты зрения. HUAWEI MatePad 11,5”S предлагает усовершенствованную версию этой технологии, обеспечивая еще более четкое и комфортное отображение. Пользователи, которым важны высокие визуальные стандарты и забота о глазах, по достоинству оценят этот экран. Эффект письма на бумаге делает его идеальным для создания заметок, набросков и творческих работ, превращая каждую сессию письма или рисования в удовольствие.

Мощь и производительность

HUAWEI MatePad 11,5”S — это синоним высокой производительности и многозадачности. Благодаря процессору Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 и 8 Гб оперативной памяти планшет легко справляется с любыми задачами — от редактирования видео до работы с большими документами. Внутренняя память объемом 128 Гб позволяет хранить множество файлов и приложений, а поддержка карт памяти microSD до 1 Тб расширяет возможности хранения. Частота обновления экрана до 120 Гц и разрешение 2,2K гарантируют беспрецедентную четкость и плавность изображения, что особенно важно для работы с графикой и просмотра мультимедийного контента.

Продвинутые аксессуары

Новинка от Huawei поддерживает расширенные возможности, предоставляемые функцией «Суперустройство», которая в сочетании с HUAWEI M-Pencil (3-го поколения) и умной магнитной клавиатурой превращает планшет в настоящую рабочую станцию. HUAWEI M-Pencil обеспечивает высокую точность и отзывчивость при письме, что делает его незаменимым для художников, дизайнеров и людей, занимающихся творческими проектами. Умная магнитная клавиатура, работающая на основе технологии NearLink, предлагает три режима использования, обеспечивая комфорт в любых условиях — от офиса до дома. Это решение идеально подходит для тех, кто хочет сочетать мобильность и функциональность.

Передовые аудиовозможности

HUAWEI MatePad 11,5”S оснащен мощной аудиосистемой, разработанной для настоящих аудиофилов. Благодаря четырем динамикам и алгоритму Histen 8.1, звук становится по-настоящему объемным и реалистичным. В зависимости от выбранного сценария использования, будь то музыка, фильмы, обучение или игры, аудиосистема автоматически подстраивает звучание, позволяя вам наслаждаться кристально чистым голосом, мощными басами и иммерсивными звуковыми эффектами. Это делает планшет не только рабочим инструментом, но и полноценным центром развлечений, способным заменить домашний кинотеатр.

Долговечность и комфорт

Одной из ключевых особенностей HUAWEI MatePad 11,5”S является его ультратонкий корпус толщиной всего 6,85 мм и весом 499 г, что делает его чрезвычайно удобным в использовании. Благодаря емкой батарее на 7700 мА*ч планшет обеспечивает продолжительное время работы без необходимости частой подзарядки, что позволяет вам оставаться продуктивным на протяжении всего дня. Это устройство идеально подходит для тех, кто постоянно находится в движении и нуждается в надежном и легком планшете, который можно взять с собой куда угодно, не жертвуя при этом производительностью.

Уникальный дизайн и эстетика

HUAWEI MatePad 11,5”S воплощает в себе идеальный баланс между функциональностью и эстетикой. Элегантный дизайн с элементами планетарных колец и интегрированный металлический корпус делают планшет не только мощным инструментом, но и стильным аксессуаром, который подчеркивает вашу индивидуальность. Доступный в двух утонченных цветах — космическом сером и небесно-синем — он станет неотъемлемой частью вашего стиля. Высокоточная обработка деталей, такие как декоративные линии вокруг объектива камеры, добавляют устройству дополнительный шарм и подчеркивают внимание к деталям, характерное для продуктов Huawei.

Инновационные коммуникационные технологии

HUAWEI MatePad 11,5”S использует передовые коммуникационные технологии, такие как CSM-антенна и NearLink, обеспечивая стабильное соединение даже в условиях высокой загруженности сети. Это особенно важно для тех, кто активно использует интернет и сетевые ресурсы для работы или развлечений. В сочетании с возможностями «Суперустройства», обеспечивающего бесшовное взаимодействие с другими устройствами экосистемы Huawei, планшет становится центральным элементом вашей цифровой жизни, позволяя легко синхронизировать данные, обмениваться файлами и управлять устройствами с одного экрана.

HUAWEI MatePad 11,5”S — это выбор тех, кто стремится к максимальной производительности, не жертвуя стилем и комфортом. Уже сегодня новинка доступна для покупки в официальных магазинах HUAWEI по всему Казахстану.