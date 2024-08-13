В стране заметно выросло количество правонарушений, связанных с защитой персональных данных

Число уголовных правонарушений увеличилось на 20%, административных — на 76%.

В январе–июле текущего года в Казахстане зарегистрировали 65 административных нарушений закона о персональных данных и их защите — на 75,7% больше, чем в аналогичном периоде 2023 г. При этом рассмотрено было 61 дело, против всего 23 дел годом ранее. Постановления о привлечении к административной ответственности вынесли в отношении 61 человека — в 2,9 раза больше, чем в январе–июле прошлого года. За нарушения законодательства в секторе наложили штрафы на 10,1 млн тг, взыскали 8,1 млн тг. Такие данные приводит Finprom.kz.

Что касается уголовной сферы, здесь за январь–июль текущего года в стране зарегистрировали 49 нарушений неприкосновенности частной жизни и законодательства РК о персональных данных и их защите — на 19,5% больше, чем в аналогичном периоде 2023 г.

За семь месяцев текущего года уголовные правонарушения в секторе совершило 11 человек, против всего 5 человек годом ранее. В их числе — 1 подросток 16–17 лет, 3 человека в возрасте 21–29 лет, 3 человека в возрасте 30-39 лет, 2 человека в возрасте 40-49 лет и 2 человека в возрасте 50-59 лет. Больше всего подобных правонарушений совершили безработные: 8 человек. В число нарушителей также попали 1 рабочий и 1 учащийся.

Не секрет, что очень часто утечка персональных данных происходит в цифровом пространстве, онлайн. При этом уровень цифровой грамотности населения РК в возрасте от 6 лет по итогам 2023 года достиг 88,3%, против 86,3% годом ранее.

В региональном разрезе наибольший уровень цифровой грамотности наблюдался у жителей столицы (95,1%), Алматы (92,9%), а также Туркестанской (92,8%), Улытауской (91,8%) и Костанайской (91,7%) областей. Худшие показатели были отмечены в Северо-Казахстанской (лишь 78,7%), Западно-Казахстанской (82,5%) и Восточно-Казахстанской (82,6%) областях.

Из 20 регионов страны уровень цифровой грамотности населения снизился только в Алматинской (на 0,8 п. п., до 91,3%) и Мангистауской (на 1,2 п. п., до 83,5%) областях, а улучшилась цифровая грамотность заметнее всего у жителей Абайской области (на 5,2 п. п., до 82,8%).