Как казахстанцы могут запретить самим себе оформлять кредиты и микрозаймы?

Добровольный отказ от получения займов может уберечь от мошенников.

Каждый казахстанец может добровольно установить запрет на оформление кредитов и микрозаймов. Об этом напомнили в электронном правительстве. Для добровольного отказа от получения кредитов и микрозаймов необходимо подать заявку в eGov mobile или на портале eGov.kz, передает Zakon.kz.

«Подать заявку на сервис может только сам гражданин. Запрет на оформление кредитов и микрозаймов устанавливается на шесть месяцев и по истечении срока снимается автоматически», — говорится в сообщении.

Отмечается, что снять эти ограничения можно в любое время. Ранее директор Департамента защиты прав потребителей финансовых услуг Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Александр Терентьев рассказал, как добровольный отказ от получения займов может уберечь от мошенников.