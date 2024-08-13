Следите за новостями

Цифра дня

Более 100 школ области Абай подключено к Starlink
  • Доходность
    17,2%за 2023 год
  • Стоимость чистых активов
    29,5млрд тенге
  • Доходность
    14,12%с начала управления
  • Доходность
    17,2%за 2023 год
  • Стоимость чистых активов
    29,5млрд тенге
  • Доходность
    14,12%с начала управления

Как казахстанцы могут запретить самим себе оформлять кредиты и микрозаймы?

Добровольный отказ от получения займов может уберечь от мошенников.

13 августа 2024 09:00, Profit.kz
Рубрики: Интернет, Общество

Каждый казахстанец может добровольно установить запрет на оформление кредитов и микрозаймов. Об этом напомнили в электронном правительстве. Для добровольного отказа от получения кредитов и микрозаймов необходимо подать заявку в eGov mobile или на портале eGov.kz, передает Zakon.kz.

«Подать заявку на сервис может только сам гражданин. Запрет на оформление кредитов и микрозаймов устанавливается на шесть месяцев и по истечении срока снимается автоматически», — говорится в сообщении.

Отмечается, что снять эти ограничения можно в любое время. Ранее директор Департамента защиты прав потребителей финансовых услуг Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Александр Терентьев рассказал, как добровольный отказ от получения займов может уберечь от мошенников.

Подписывайтесь на каналы Profit.kz в Facebook и Telegram.