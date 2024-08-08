Казахстанские школьники вернулись с престижной наградой с чемпионата по робототехнике

В Гонконге завершился международный чемпионат FIRST Asia Championship.

В чемпионате по робототехнике приняло участие 45 стран и 210 команд. Нашу страну представила алматинская команда Aldebara школы LEAS. Школьники презентовали свой научный проект, связанный с темой сезона — инновации в искусстве. Это навигатор с дополненной реальностью для удобного и простого передвижения по музеям, выставкам и инсталляциям. Проект казахстанских инженеров впечатлил членов международного жюри и принес престижную награду Team Model Award.