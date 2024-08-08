В первом полугодии казахстанцам оказано 35 млн онлайн-услуг

МЦРИАП РК продолжает развивать «Электронное правительство».

В настоящее время 93,3% всех государственных услуг предоставляется в электронном виде, из них 86% доступно на смартфонах. Через мобильное приложение eGov Mobile и внешние платформы, где доступно 56 услуг, за первое полугодие предоставлено 35 млн услуг. Это свидетельствует о высоком уровне цифровизации и доступности государственных сервисов для населения, позволяя казахстанцам получать большинство госуслуг, не выходя из дома.

В настоящее время доступны следующие сервисы: онлайн-сделки по автотранспорту, цифровая ипотека, цифровой нотариат, приобретение недвижимости онлайн, внесудебное банкротство, легализация авто, сервис «Стоп кредит» — добровольный отказ от займов, сервис для самоограничения участия в азартных играх и пари, трудовые договоры на eGov Mobile, апостилирование официальных документов образования, возмещение затрат от ЧС, сервис проверки наличия запрета на выезд за границу по реестру должников и др.

Для юридических лиц также упрощены способы получения госуслуг:

— мобильное приложение eGov Business;

— сервис «Цифровая доверенность юридического лица»;

— 100% лицензий доступно в онлайн формате;

— 12 видов лицензий переведено в режим «автоподписание».

В рамках единой платформы e-Otinish принято 6,8 млн обращений от граждан. По итогам анализа выявлено 29 «скрытых» услуг, которые теперь включены в Реестр государственных услуг. По оценкам заявителей, удовлетворенность качеством ответов возросла на 17,5%.

Продолжается внедрение Единой платформы интернет-ресурсов государственных органов, что позволило создать 4055 сайтов для государственных организаций. В рамках цифровизации государственных органов проведены мероприятия, упрощающие разработку и внедрение программных продуктов, что улучшает качество предоставляемых услуг гражданам. Например, для поддержки населения, пострадавшего от паводков, был запущен единый портал Qoldau.gov.kz.

На законодательном уровне утверждены нормы, способствующие цифровой трансформации. Упрощаются процедуры разработки и внедрения программ для автоматизации работы государственных органов и предоставления госуслуг через платформу «QazTech».