Выпускники первого потока тренинг-центр Apple в Казахстане презентовали свои разработки

Среди более 400 заявок на программу Apple Authorised Training Centre for Education было отобрано 60 студентов.

40 из них успешно завершили курс Develop in Swift на бесплатной основе, получив все необходимые навыки для создания мобильных приложений на iOS. По итогам первого потока на площадке Astana Hub прошел Demo Day, где выпускники продемонстрировали свои проекты — полноценные приложения.

Студенты на протяжении четырех месяцев обучались в центре, оснащенном современным оборудованием Apple, и в рамках программы Apple Authorised Training Centre for Education имели доступ к необходимым инструментам для разработчиков. Обучение проводил Смагул Негматов, сертифицированный Apple Trainer. Под его руководством выпускники освоили необходимые навыки и разработали первые проекты, используя библиотеки SnapKit и Alamofire для создания приложений на iOS.

«Благодаря Astana Hub студенты осваивают современные языки программирования. Наш курс был интенсивным. За четыре месяца реализовано множество проектов, и большинство студентов, которые впервые познакомились с языком Swift, освоили его с нуля. Теперь у них есть все необходимые навыки, чтобы стать junior специалистами и работать над своими проектами или переходить на должности Software Engineer. Выпускники были разными: от школьных выпускников до более зрелых участников. Это показывает высокий интерес к этой сфере», — отметил Смагул Негматов.

Среди проектов участников: Stocks, приложение для отслеживания инвестиций в акции; Music Player, цифровой сервис с доступом к миллионам песен; Challenger, приложение для случайного определения проигравшего в настольных играх с использованием Truth Or Dare API. Также были продемонстрированы Recipe Finder, позволяющее подбирать рецепты по ингредиентам, Qolda App, помогающее школьникам находить наставников, Football Insights, приложение с расписанием матчей и результатами футбольных соревнований, CinemaPhile, которое предлагает потоковую передачу фильмов, Cardless — оцифровывает пластиковые карты, AniTrack — отслеживает Web3 с функциями живых цен и конвертации монет с использованием coingecko v3 api и exchangerate api, JU, предназначенный для бронирования услуг автомойки, Music Bliss, являющися клоном Spotify и воспроизводящий основные функции популярного музыкального сервиса.

Все выпускники получили официальный сертификат об окончании курса от Astana Hub и Apple Authorised Training Centre. Кроме того, особо отличившиеся студенты были награждены в следующих номинациях:

— Студент с лучшим питчем: Айбек Игизбаев и Алима Кассенказы

— Самый дисциплинированный студент: Нурсултан Конспаев

— Студент с самым значительным прогрессом: Диас Шабаров

— Студент с большим потенциалом: Денис Кононов

— Студент с самым системным подходом: Нурсултан Кабулов

Выпускники намерены и дальше развиваться в направлении iOS-разработки и уже переходят к освоению более продвинутого направления на VisionOS. Отметим, что совсем скоро стартует второй поток обучения «Основы разработки на Vision OS». Для участия все желающие должны знать Swift.