Беглых преступников намерены выявлять с помощью ИИ

Камеры видеонаблюдения в местах массового скопления людей помогли задержать 53 беглеца.

Генпрокуратурой усилен надзор за розыском граждан, скрывшихся от правосудия. Прокуроры сами в текущем году путем мониторинга камер видеонаблюдения в местах массового скопления людей распознали и приняли меры к задержанию 53 беглецов. Об этом рассказал генпрокурор РК Берик Асылов. С августа к камерам видеонаблюдения в Алматы и Атырау подключена IT-разработка с элементами ИИ по автоматическому распознаванию беглых преступников, должников и пропавших без вести. За два дня уже распознано два гражданина, скрывшихся от следствия, и два без вести пропавших, передает Kazpravda.kz.

«С помощью ИИ по камерам можно найти людей, даже несмотря на изменение возраста и внешности, что значительно усилит розыскную работу. Поручил прокурорам внедрить систему во всех регионах. Сейчас в розыске свыше 9 тыс. лиц, из них 2,2 тыс. преступников и 2 тыс. пропавших людей», — подытожил Берик Асылов.