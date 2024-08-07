Услуги в сфере информационного обслуживания за квартал превысили 100 миллиардов тенге

Из них 11 миллиардов тенге пришлись на осуществление цифрового майнинга.

Объем услуг в области информационного обслуживания в РК за январь–март текущего года составил чуть более 100 млрд тг — на 6,4% больше в денежном выражении, чем за январь–март 2023-го (ИФО — 103%). Годом ранее был отмечен рост более чем в 1,5 раза (ИФО — 132,7%). Стоит отметить, что еще пять лет назад объем услуг в секторе за первый квартал составлял только 27,4 млрд тг, а десятилетием ранее — и вовсе лишь 8,5 млрд тг. Такие данные приводит Finprom.kz.

Чуть более половины объема услуг в секторе пришлось на размещение приложений и связанную с этим деятельность: 54 млрд тг — на 23,8% меньше, впрочем, чем за январь–март 2023 года. На деятельность веб-порталов пришлось 12,2 млрд тг — в 2,7 раза больше, чем в аналогичном периоде годом ранее.

Значительный объем услуг был отмечен также в сегменте деятельности по осуществлению цифрового майнинга: сразу 11 млрд тг за первые три месяца текущего года.

В региональном разрезе почти половина всего объема услуг в области информационного обслуживания пришлась лишь на Алматы: 49 млрд тг, рост за год — на 71,6%. Еще чуть более трети объема услуг пришлось на Астану: 34,5 млрд тг — на 21,9 меньше, чем за январь–март 2023 года.

Значительные показатели также были зафиксированы в Павлодарской (3,9 млрд тг), Карагандинской (3,5 млрд тг), Западно-Казахстанской (3,1 млрд тг) и Алматинской (2,2 млрд тг) областях. На остальные регионы совокупно пришлись 3,9 млрд тг.

Почти две трети объема услуг в секторе — на 64,9 млрд тг — оказали малые предприятия. На средние и крупные пришлось 15,2 млрд и 15,8 млрд тг соответственно. Объем услуг в области информационного обслуживания, оказанных индивидуальными предпринимателями, достиг 4,1 млрд тг — в 2,5 раза больше, чем годом ранее.