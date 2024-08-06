Нацбанк запустил антифрод-центр по обмену данными о мошеннических транзакциях

С момента запуска платформы финансовыми организациями и правоохранительными органами установлено около 400 инцидентов по мошенническим операциям и заблокированы средства на сумму порядка 30 млн тенге.

Национальный банк сообщил, что в промышленную эксплуатацию запущен Центр по обмену данными о мошеннических транзакциях. Проект реализован совместно с правоохранительными органами и участниками финансового рынка.

Антифрод-центр создан для противодействия мошенническим операциям, он также позволяет финансовым организациям выявлять и блокировать мошеннические транзакции, оперативно реагировать на операции с признаками мошенничества, обмениваться информацией в режиме реального времени между его участниками. Работа антифрод-центра предусматривает также ведение единой базы данных по мошенническим операциям.

С момента запуска платформы финансовыми организациями и правоохранительными органами установлено около 400 инцидентов по мошенническим операциям и заблокированы средства на сумму порядка 30 миллионов тенге, связанные с мошенническими действиями.

Дальнейшее развитие антифрод-центра включает расширение технологической функциональности с помощью открытых программных интерфейсов (API) и автоматизации бизнес-процессов. Планируется применение технологий искусственного интеллекта для повышения эффективности выявления подозрительных транзакций.

В целях предупреждения потенциальных мошеннических действий Национальный банк информирует, что сотрудники и представители антифрод-центра никогда не совершают звонки физическим лицам для сбора информации или проведения каких-либо операций. В рамках своей деятельности антифрод-центр не взаимодействует с физическими лицами, а работает только с финансовыми и платежными организациями, правоохранительными органами и сотовыми операторами. В этой связи, граждан просят быть бдительными и не поддаваться на возможные мошеннические звонки от имени антифрод-центра.