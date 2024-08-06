В ЕАЭС вводят новый институт – оператора электронной торговли

Он будет совмещать функции логистического оператора и таможенного представителя.

Совет Федерации РФ ратифицировал протокол о регулировании электронной торговли в ЕАЭС, согласно которому вводится новый институт — оператора электронной торговли, совмещающего в себе функции логистического оператора и таможенного представителя, а также новый вид таможенной декларации — на товары электронной торговли, передает Sputnik.

«Одной из ключевых функций оператора является сопровождение товаров, приобретенных на международной интернет-площадке, включая обеспечение логистики», — говорится в сообщении.

Также протокол предоставляет каждому государству-члену ЕАЭС право установить налог на добавленную стоимость в отношении товаров электронной торговли. Кроме того, протокол предусматривает возможность установления беспошлинного порога ввоза товаров электронной торговли, ввозимых непосредственно физлицами.

Документ предусматривает, что декларировать товары электронной торговли сможет физлицо — получатель товара или оператор электронной торговли. При этом оператор будет нести ответственность за недостоверное таможенное декларирование, а также уплачивать в отношении этих товаров таможенные пошлины и налоги, если они предусмотрены национальным законодательством.

Протокол был подписан в Санкт-Петербурге главами государств-членов ЕАЭС и внесен на ратификацию в Госдуму президентом РФ. Он выделяет товары, приобретенные в рамках внешней электронной торговли, в отдельную категорию и определяет особенности регулирования такой деятельности.