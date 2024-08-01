Министерство энергетики Казахстана активно внедряет цифровые решения в нефтегазовой отрасли.

В Казахстане оцифровали учет 95,8% нефти, добываемой недропользователями. Такие данные озвучил вице-министр энергетики Бакытжан Ильяс. К информационной системе подключили 38 нефтедобывающих, 4 нефтетранспортирующих и 7 НПЗ. Также обеспечили оборот социально значимых нефтепродуктов: дизтоплива и бензина, начиная от НПЗ до АЗС. Еще планируют активно использовать искусственный интеллект), который уже применяют в отдельных направлениях, передает Sputnik.

«В наших планах есть применение искусственного интеллекта, в приоритете — создание условий для отраслевых нужд, особенно для прогнозирования потребления энергоресурсов, прогнозирование работы активов, в зависимости от ремонтных кампаний, от технических регламентов», — подчеркнул вице-министр энергетики Казахстана.

В сфере газоснабжения реализовали сервис по выдаче технических условий для подключения к сетям, выведенных на портал eGov. В этом году прошла опытная эксплуатация, она переведена на промышленную.

В сфере электроэнергетики дорабатывается цифровая платформа энергетики, которая обеспечивает полную паспортизацию всего оборудования на энергетических объектах для обеспечения мониторинга их функционирования.

К тому же цифровая трансформация топливно-энергетического комплекса вносит вклад в развитие отрасли, делая ее более эффективной и прозрачной, отметил Бакытжан Ильяс.