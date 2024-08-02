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  • Доходность
    17,2%за 2023 год
  • Стоимость чистых активов
    29,5млрд тенге
  • Доходность
    14,12%с начала управления

Цены на сотовую связь и интернет подскочили в Казахстане

В Бюро национальной статистики рассказали о том, как изменились цены на товары и услуги.

2 августа 2024 16:03, Profit.kz
Рубрики: Общество

В Бюро национальной статистики рассказали о том, как изменились цены на товары и услуги.

Согласно статданным, в июле текущего года месячный уровень инфляции составил 0,7% (в июне т. г. — 0,4%). Цены на платные услуги выросли на 1,6%, непродовольственные товары — на 0,7%, продовольственные товары — на 0,2%, передает Zakon.kz.

Повышение цен отмечено на услуги сотовой связи (на 11,5%), интернет-связь (на 6,8%. Услуги воздушного транспорта подорожали на 12,9%, организации комплексного отдыха — на 11,5%.

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