Цены на сотовую связь и интернет подскочили в Казахстане

В Бюро национальной статистики рассказали о том, как изменились цены на товары и услуги.

В Бюро национальной статистики рассказали о том, как изменились цены на товары и услуги.

Согласно статданным, в июле текущего года месячный уровень инфляции составил 0,7% (в июне т. г. — 0,4%). Цены на платные услуги выросли на 1,6%, непродовольственные товары — на 0,7%, продовольственные товары — на 0,2%, передает Zakon.kz.

Повышение цен отмечено на услуги сотовой связи (на 11,5%), интернет-связь (на 6,8%. Услуги воздушного транспорта подорожали на 12,9%, организации комплексного отдыха — на 11,5%.