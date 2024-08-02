Операторы интернет-платформ будут платить пенсионные взносы за курьеров и таксистов

Документ размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 15 августа.

Минтруда подготовило поправки в правила исчисления, удержания (начисления) и перечисления обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов в единый накопительный пенсионный фонд и взыскания по ним, передает Zakon.kz.

Что изменится:

— признают операторов интернет-платформ агентами по уплате обязательных пенсионных взносов в пользу лиц, занятых на интернет-платформах;

— предоставят право выбора размера ставок обязательных пенсионных взносов, обязательных пенсионных взносов работодателя в размере 1% для ИП, применяющих СНР с использованием специального мобильного приложения, по платформенной занятости;

— определят объекты для исчисления ОПВ, ОПВР и сроки их уплаты для лиц, занятых на интернет-платформах;

— ограничат в размере доход, принимаемый для исчисления обязательных пенсионных взносов работодателя, во избежание излишней налоговой нагрузки на предпринимателей, до 50 МЗП в месяц (4 млн 250 тыс. тенге в 2024 году).

Как поясняется, проект разработан с целью определения агентов (операторов интернет-платформ, определенных подпунктом 1 пункта 2 статьи 102 Социального кодекса) по уплате обязательных пенсионных взносов, а также обязательных пенсионных взносов работодателя, порядка и сроков уплаты указанных взносов.