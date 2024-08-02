Qaztrade запускает второй этап программы по выводу на Alibaba

Проект реализуется в рамках поддержки МСБ.

1 августа начинается второй этап отбора на программу для казахстанских экспортеров по выводу на Alibaba.com. Оператором программы является АО «QazTrade» Министерства торговли и интеграции РК. Статус «Gold Supplier» для предпринимателей открывает доступ к глобальной аудитории, позволяет повысить узнаваемость и имидж производителя на платформе Alibaba.com, а самое главное — увеличить продажи.

В рамках программы предусмотрено обучение по работе на платформе и продвижению товаров, полное сервисное обслуживание и сопровождение при экспорте продукции. На данном этапе будет отобрано еще 30 казахстанских поставщиков несырьевой продукции для вывода на Alibaba.com.

Участие бизнеса в программах является бесплатным. Заявки на участие второго этапа принимаются с 1 по 31 августа. Более подробно с программой можно ознакомиться здесь. Чтобы подать заявку на программу по выходу на Alibaba.com, необходимо пройти по ссылке.

QazTrade, являясь национальным институтом в области развития и продвижения несырьевого экспорта, предоставляет для отечественных экспортоориентированных предприятий следующую поддержку:

— консультационно-аналитическая поддержка по вопросам выхода на внешние рынки;

— вывод на международные электронные площадки;

— программа экспортной акселерации;

— сервисная поддержка (участие в торгово-экономических миссиях, международных выставках);

— возмещение затрат по продвижению и доставке казахстанской продукции на внешние рынки.