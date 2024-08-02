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  • Стоимость чистых активов
    29,5млрд тенге
  • Доходность
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Казахстанцам рассылают фейки о взломе eGov

Портал электронного правительства и мобильное приложение eGov Mobile работают в штатном режиме.

2 августа 2024 10:00, Profit.kz
Рубрики: Общество

АО «Национальные информационные технологии» сообщает, что рассылаемое в мессенджерах аудиосообщение о взломе сайта ЦОНов и мобильного приложения eGov Mobile является фейковым и не соответствует действительности. Портал электронного правительства и мобильное приложение eGov Mobile работают в штатном режиме, третьи лица не имеют доступа к данным пользователей портала и мобильного приложения.

«Просим пользователей не реагировать на ложные сообщения и не рассылать недостоверную, непроверенную информацию. Вся официальная информация о деятельности портала электронного правительства и приложения eGov Mobile публикуется в официальных источниках, а именно на сайтах eGov.kz и nitec.kz», - заявили в АО НИТ.

По всем возникающим вопросам о работе портала eGov.kz и мобильного приложения eGov Mobile пользователи могут обращаться на телефонный номер колл-центра 1414.

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