Рост доходов крупных технологических компаний упадет на 77%

Основные факторы — угроза дополнительных торговых ограничений для производителей микросхем в сочетании с растущим скептицизмом относительно долгосрочного влияния шумихи вокруг ИИ.

Годовой рост EPS крупных технологических компаний, Microsoft, Nvidia, Amazon, Google и Meta, упадет на поразительные 77% к концу 2026 финансового года, что намекает на замедление их темпов роста. Такие данные представили аналитики Stocklytics.

Эдит Ридс, финансовый аналитик Stocklytics.com, объясняет: «Угроза дополнительных торговых ограничений для производителей микросхем в сочетании с растущим скептицизмом относительно долгосрочного влияния шумихи вокруг ИИ способствовали существенному снижению ожидаемого роста доходов технологических гигантов».

В конце 2023 года крупные технологические компании продемонстрировали впечатляющий средний рост EPS на 57%, что значительно увеличило общий рост EPS индекса S& P 500 до 4%. Однако по мере того, как ИИ-момент остывает, эти технологические гиганты сталкиваются с замедлением.

К концу 2024 года Google, Microsoft, Amazon, Meta и Nvidia, вероятно, достигнут медианного роста EPS в 37%, что на 35% меньше, чем в предыдущем году. Аналитики ожидают, что эта тенденция снижения сохранится — прогнозируется, что рост EPS снизится до 19% в 2025 году и до 13% в 2026 году.