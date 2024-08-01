Цифровизация топливно-энергетического комплекса страны

7 февраля на расширенном заседании правительства Глава государства поручил разработать карты цифровой трансформации отраслей экономики на 5 лет для каждого центрального органа.

Министерством энергетики разработана Карта цифровой трансформации топливно-энергетического комплекса. Она включает в себя меры от базовой автоматизации процессов до применения искусственного интеллекта и кибербезопасности. О проведенной работе рассказал вице-министр энергетики РК Бакытжан Ильяс.

По его словам, активная трансформация коснется не только субъектов экономики, энергетического рынка, но и государственных функций и услуг. Ведомство управляет политикой и координирует процесс управления в 12 сферах: 20 государственных услуг, 483 государственные функции, 9 сфер госконтроля.

«Мы, как цифровой блок министерства энергетики работаем над трансформацией, цифровизацией, дебюрократизацией. В министерстве энергетики реализован цифровой сервис по мониторингу контрактов на недропользование. Таким образом, мы в процессе обеспечения цифровизации взаимодействия между работниками курирующего департамента и недропользователями — контрактодержателями на геологоразведку и добычу. Контракты были оцифрованы в машиночитаемый формат. Базовые условия в контрактах по управлению производственных программ, обучению казахстанских специалистов, финансированию научно-исследовательских работ, обеспечению социальной поддержки региона — заложены и мониторятся автоматически. Наш работник через систему получает автоматизированные шаблоны уведомления об исполнении либо нарушении условий», — доложил спикер.

Кроме того, планомерно внедряются интеллектуальные системы учета энергоресурсов по всем видам: добыча нефти, производство нефтепродуктов, учет газа, электроэнергии, тепла. Информационная система учета нефтепродуктов обеспечивает учет 95,8% нефти, добываемых недропользователями. К системе подключено 38 нефтедобывающих организаций, 4 нефтетранспортирующих и 7 нефтеперерабатывающих. Также обеспечивается оборот социально значимых нефтепродуктов: дизтоплива и бензина, начиная от НПЗ до АЗС.

Следующая система — управление рисками, цифровизация сфер госконтроля. В пяти сферах все бизнес-процессы автоматизированы через Smart Data Ukimet.

В сфере газоснабжения реализован сервис по выдаче технических условий для подключения к сетям, выведенных на портал eGov. В этом году прошла опытная эксплуатация и переведена на промышленную.

В сфере электроэнергетики дорабатывается цифровая платформа энергетики, которая обеспечивает полную паспортизацию всего оборудования на энергетических объектах для обеспечения мониторинга их функционирования.