Активное внедрение информационных технологий в деятельность органов принудительного исполнения — это требование времени и необратимая тенденция.

Министерством юстиции ведется работа по автоматизации процесса исполнительного производства, благодаря чему уже сегодня более 80% действий судебных исполнителей осуществляются в системе. Вице-министр юстиции РК Даниель Ваисов, выступая на площадке СЦК, отметил, что интеграция с информационными системами государственных органов, а также финансовых организаций (банков) позволила значительно сократить время получения необходимых для исполнения сведений, а также принятия мер принудительного исполнения.

«Для удобства граждан и повышения открытости ведения исполнительного производства созданы и успешно применяются специальные сервисы (оплата задолженности онлайн, SMS-уведомление, кабинет сторон в системе, реестр должников), которые позволяют не только отслеживать все действия по исполнению, но и производить оплату задолженности в онлайн-режиме с автоматической отменой всех ограничительных мер. Таким образом, модернизация исполнительного производства значительно улучшила его качество и сделала его более открытым для общества», — сказал спикер.