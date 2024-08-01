Вопрос моделирования и прогнозирования отраслевых данных в Минэнерго решат за счет ИИ

Обеспечить стопроцентный учет энергоресурсов, начиная от генерации, передачи, распределения до потребителя — над такой задачей сейчас работают в министерстве энергетики.

Это нужно, чтобы видеть, где есть потери, и обеспечить автоматизированное формирование энергетического, тепло- и нефтяного баланса. Об этом на площадке СЦК заявил вице-министр энергетики Бакытжан Ильяс. Он подчеркнул, что в текущем году будет создан ситуационно-аналитический центр топливно-энергетического комплекса, который будет обеспечивать сбор и обработку всех отраслевых данных. Благодаря использованию элементов искусственного интеллекта будет прорабатываться вопрос моделирования и прогнозирования.

«В этом году мы также реализуем цифровые сервисы и по распределению энергоресурсов: распределение, план поставки нефти, план поставки ГСМ и сжиженного нефтяного газа. Раньше эти процессы проходили в ручном формате через взаимодействие субъектов и нашими департаментами. До конца года планируем обеспечить несколько сервисов», — отметил спикер.

Еще один значимый проект — цифровизация процесса оказания адресной социальной помощи. Стартует пилотный проект совместно с «КазтрансгазАймақ». Представитель ведомства напомнил, что есть дифференциация по тарифам для социально уязвимых слоев населения. Поэтому необходимо обеспечить автоматизацию процесса получения этих льготных тарифов от ресурсоснабжающих организаций.

Паспортизировать и оцифровать энергетические объекты намерены в Системе мониторинга подготовки к отопительному периоду. Если летом ведется мониторинг выполнения ремонтных работ на энергопредприятиях, то с осени будут в онлайн-режиме отслеживать производство и потребление энергоресурсов: сколько подается, сколько остается на обратке, расход воды и другие показатели.