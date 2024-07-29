Инвестиции в Open-RAN вырастут в ближайшие пять лет до 39 млрд долларов

Операторы сосредоточатся на максимизации эффективности сети.

Ежегодные инвестиции операторов в O-RAN (Open Radio Access Networks) достигнут 11 миллиардов долларов в 2029 году, увеличившись с двух миллиардов долларов в 2024 году. Эта кульминация почти 40 миллиардов долларов глобальных инвестиций в автоматизацию сетей ИИ к 2029 году будет обусловлена ​​необходимостью удовлетворения растущих сотовых подключений и данных. Такие данные содержатся в отчете Juniper Research.

O-RAN — это версия RAN, которая поддерживает развертывания от нескольких поставщиков и позволяет операторам расширять развертывания RAN ИИ. RAN — это технология, которая обеспечивает связь между конечными соединениями и ядрами сети.

Прогнозируется, что использование сотовых данных более чем удвоится в течение следующих четырех лет из-за расширения новых широкополосных услуг 5G и использования 5G для Интернета вещей. Чтобы телекоммуникационные сети могли эффективно обрабатывать этот возросший объем данных, в отчете управление трафиком на основе ИИ было определено как важнейшая услуга, поддерживаемая O-RAN. Управление трафиком позволяет операторам максимизировать эффективность сетей за счет автоматизированной маршрутизации сотового трафика.

В отчете настоятельно рекомендуется операторам использовать управление трафиком на основе ИИ. Это позволит приоритизировать приложения, зависящие от низкой задержки, гарантируя, что балансировка нагрузки будет происходить с минимальным влиянием на подключение.

Автор исследования Алекс Уэбб заметил: «Операторы должны использовать управление трафиком на основе ИИ для улучшения услуг подключения, таких как улучшенная мобильная широкополосная связь, при этом сетевой трафик, генерируемый этими соединениями, будет приоритетно направляться на базовую станцию, предлагающую минимальную задержку, чтобы максимизировать ценностное предложение для пользователей».