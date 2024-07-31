Безопасность на дорогах: премьер-министр поручил увеличить число камер и улучшить покрытие связью

На заседании правительства Олжас Бектенов поднял вопросы безопасности на незавершенных участках строящихся автодорог.

Глава правительства акцентировал внимание на проблеме отсутствия дорожных знаков, информационных щитов и временных разметок на таких участках. Отмечено, что зачастую предупреждающие знаки устанавливаются с нарушениями и не всегда видны водителю.

К примеру, в марте т. г. в Алматинской области на автодороге «Караганда-Алматы», где еще с 2019 года ведутся строительные работы, после столкновения легковой автомашины с грузовиком погибло 4 человека. В мае на этой же автодороге в результате аварии погибло 5 человек. Премьер-министр поручил Министерству транспорта совместно с заинтересованными государственными органами принять комплекс мер по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции и содержании автомобильных дорог, а также усилить контроль за строгим соблюдением соответствующих стандартов.

Была поднята еще одна проблема загородных дорог — плохая мобильная связь. Для примера: на автодороге «Караганда-Алматы» по территории трех областей на участке общей протяженностью 500 км отсутствует мобильная связь. Олжас Бектенов отметил, что в случае ДТП пострадавшие не имеют возможности вызвать экстренные службы помощи. В этой связи МЦРИАП необходимо ускорить темпы покрытия мобильной связью загородных автодорог.

«На дорогах не хватает видеокамер и других технических средств для контроля за безопасностью движения. Где-то они просто не работают. Ситуация с дорожной безопасностью вызывает справедливые нарекания со стороны населения. Только с начала текущего года от наших граждан поступило более 50 тыс. официальных обращений в сфере дорожного движения. Акиматам регионов нужно увеличить количество камер фиксации нарушений в населенных пунктах. На автодорогах республиканского значения следует активнее использовать аппаратно-программные комплексы», — сказал премьер-министр.

По данным Министерства транспорта, для обеспечения безопасного движения на республиканских дорогах 3200 км дорог переведено на четырехполосное движение, размечено более 5 тыс. кв. метров специальных полос, установлено 630 дорожных знаков и 1 230 дорожных буферов. В целях исключения дорожных происшествий с пешеходами построено 52 обхода городов и населенных пунктов и 32 надземных перехода. Кроме того, для предотвращения выхода животных построено 1 500 км ограждений и 319 скотопрогонов.

В текущем году дорожно-ремонтными работами будет охвачено 12 тыс. км дорог, из них на 7 тыс. км работы будут завершены полностью. Среди них такие важные участки, как Алматы-Караганда, Талдыкорган-Усть-Каменогорск, Актобе-Атырау-Астрахань и Мерке-Бурылбайтал. В результате эти дороги будут переведены в I и II техническую категорию, что позволит повысить дорожную безопасность.