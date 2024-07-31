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Камеры определения средней скорости авто установят на 5,4 тыс. км автодорог

Соответствующий проект закона представлен на рассмотрение в сенат.

31 июля 2024 11:00, Profit.kz
Рубрики: Железо, Софт, Общество

Среди причин ДТП 37% приходится на несоблюдение скоростных требований. Министр транспорта отметил, что камеры, установленные на платных дорогах, имеют возможность определить среднюю скорость. В частности, на трассе Астана — Бурабай зафиксирована средняя скорость движения автомобилей — 180 км/ч при требовании не выше 140 км/час, передает Kazpravda.

«На рассмотрение сената парламента РК представлен проект закона „О внедрении средней скорости на республиканских дорогах“. Принятие запланировано на октябрь текущего года. До конца текущего года 5,4 тыс. км автодорог республиканского значения будут обеспечены камерами, определяющими среднюю скорость. В настоящее время совместно с генпрокуратурой и МВД прорабатывается механизм наложения штрафов. До принятия закона планируем полностью завершить интеграцию», — отметил министр Марат Карабаев.

Между тем, глава МВД Ержан Саденов назвал главную причину всех аварий на дорогах страны — отсутствие безопасной дорожной инфраструктуры.

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