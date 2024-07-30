МЦРИАП и Nvidia запустят образовательные программы по ИИ в учебных заведениях Казахстана

Делегация Министерства цифрового развития посетила главный офис компании в г. Сан-Франциско.

В ходе визита была представлена вся линейка продуктов компании, включая революционный чип Blackwell. Также обсуждались перспективы сотрудничества в области искусственного интеллекта и суперкомпьютерных технологий.

В результате переговоров с Nvidia было достигнуто соглашение о запуске образовательных программ по искусственному интеллекту в учебных заведениях Казахстана в рамках программы Deep Learning Institute. Также будет проведена локализация образовательного контента на казахский язык. Кроме того, планируется проведение хакатонов и буткемпов по искусственному интеллекту, чтобы выявить и поддержать талантливых молодых специалистов в этой области. Эти мероприятия помогут развивать цифровые навыки у молодежи и укрепят позиции Казахстана как центра инноваций в регионе.

Напомним, что Министерство также проводит активную работу по созданию вычислительных мощностей с использованием чипов Nvidia для развития искусственного интеллекта в Казахстане.