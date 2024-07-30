Рассматривается возможность использования AI от Microsoft в GovTech Казахстана

Делегация МЦРИАП встретилась с представителями Microsoft

В рамках рабочей поездки в США делегация Министерства цифрового развития во главе с министром Жасланом Мадиевым провела встречу с представителями компании Microsoft. Основные темы обсуждения касались укрепления сотрудничества и реализации инновационных проектов, направленных на развитие цифровой экосистемы Казахстана.

Продолжились переговоры о создании дата-центра Microsoft Azure в Казахстане. Этот проект направлен на развитие инфраструктуры облачных технологий, что положительно скажется на цифровой трансформации страны.

Обсуждались возможности применения искусственного интеллекта от Microsoft для улучшения государственных технологических сервисов (GovTech). Особое внимание уделялось вопросам этики и безопасности использования AI-технологий. Интеграция AI-решений может существенно повысить эффективность и качество государственных услуг, делая их более доступными и удобными для граждан.

В ходе встречи говорили также об инновационных решениях на основе искусственного интеллекта, таких как Copilot, предназначенных для различных платформ, инструменты для разработчиков и решения для работы с данными. Рассматривалась интеграция этих решений с платформами Microsoft и другими клиентскими платформами, а также использование гибридного облака для повышения гибкости и масштабируемости. Применение передовых AI-решений от Microsoft поможет казахстанским компаниям внедрять инновации и повышать свою конкурентоспособность на глобальном рынке. Кроме того, сотрудничество с Microsoft обеспечит доступ к современным инструментам и технологиям, способствуя развитию IT-специалистов и улучшению образовательных программ.