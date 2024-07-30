Следите за новостями

Цифра дня

Более 100 школ области Абай подключено к Starlink
  • Доходность
    17,2%за 2023 год
  • Стоимость чистых активов
    29,5млрд тенге
  • Доходность
    14,12%с начала управления
  • Доходность
    17,2%за 2023 год
  • Стоимость чистых активов
    29,5млрд тенге
  • Доходность
    14,12%с начала управления

Жаслан Мадиев встретился с представителями Google

Он отметил важность сотрудничества с ведущими мировыми технологическими компаниями для достижения стратегических целей страны в области цифровизации и инноваций.

30 июля 2024 10:00, Profit.kz
Рубрики: Общество

В рамках рабочей поездки в США министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Жаслан Мадиев провел встречу с представителями компании Google, которые провели презентации своих новейших продуктов и решений. Были продемонстрированы инновационные технологии, которые могут способствовать развитию цифровых сервисов и повышению эффективности различных отраслей экономики Казахстана.

Жаслан Мадиев встретился с представителями Google

В рамках встречи стороны обсудили перспективные направления сотрудничества, включая развитие облачных технологий, искусственного интеллекта и автоматизации. Также были намечены планы по реализации совместных инициатив.

Подписывайтесь на каналы Profit.kz в Facebook и Telegram.