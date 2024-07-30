Казахстанские ресурсы снова в опасности

Эксперты анализируют утечку крупнейшего хакерского форума BreachForums.

На прошлой неделе в мессенджере Telegram произошла утечка данных: пользователь emo выложил в сеть полную базу данных хакерского форума BreachForums. Этот форум, действовавший с 2022 по 2023 год, был известен своей деятельностью в области торговли вредоносным ПО и украденными данными.

Как заявляют в TSARKA Group, всего на BreachForums было предположительно зарегистрировано 15 хакеров из Казахстана. Утечка включает в себя все данные до 29 ноября 2022 года, в том числе — идентификаторы пользователей, хешированные пароли, личные сообщения, криптовалютные адреса, использовавшиеся для покупки форумных кредитов, и все сообщения на сайте.

Среди слитых данных обнаружены и отечественные ресурсы:

— Слив БД управления сервисной станцией — Россия и Казахстан — Резервная копия SQL, доступ и SCADA.

— Данные транспортно-логистической компании Spark.

— Слив БД студентов и абитуриентов Университета имени Шакарима.

— Утечка полной базы данных B2B 2GIS Казахстан за 24.06.2022.

— Слив данных пользователей Yandex Food из Казахстана и России.

— Утечка данных пользователей Fonbet из Казахстана и России за 2021 год.

«По некоторым сведениям, эти данные были взяты из бэкапа базы данных бывшего админа ресурса, Конора Брайана Фитцпатри. Кроме того, в утечке содержатся разного рода сообщения от участников форума. В одном из них говорится, что взломан важный казахстанский банк. На данный момент правоохранительные органы уже располагают этой БД. Этот инцидент подчеркивает важность защиты персональной информации и бдительности в условиях растущих киберугроз. Мы призываем всех пользователей киберпространства быть особенно осторожными и своевременно обновлять свои пароли и соблюдать другие меры безопасности», — говорит Олжас Сатиев, основатель TSARKA Group.

Отмечается, что были также обнаружены утечки данных из других стран:

— 9 хакеров из Узбекистана, которые занимались продажей данных бизнес объектов.

— Большая база данных паспортных и отсканированных документов, банковские выписки, KYC и многое другое на 100GB+ (Казахстан — Кыргызстан — Узбекистан).

— В базе данных Яндекс Карты обнаружено 1 200 000 уникальных писем (Азербайджан — Кыргызстан — Узбекистан).

— Свежие счета PayPal (Big Balances) (Азербайджан).