Новая единая платформа по закупкам запущена в Казахстане

Теперь она охватывает все государственные, квазигосударственные и закупки Фонда «Самрук-Казына».

О создании и функциях платформы сообщил июля вице-министр финансов Даурен Кенбеил на пресс-конференции, прошедшей на площадке СЦК. Единая платформа по закупкам предназначена для упрощения и оптимизации процесса закупок, улучшения прозрачности и повышения эффективности. Внедрение системы обеспечит централизованный доступ к информации о государственных и квазигосударственных закупках, а также закупках Фонда «Самрук-Казына», что значительно упростит работу как для поставщиков, так и для заказчиков.

Вице-министр отметил, что с целью повышения качества закупаемых товаров, работ и услуг, а также поддержки отечественных производителей в новый закон «О государственных закупках» внесены значимые изменения.

К числу нововведений относится внедрение следующих положений:

— EPC-контракты (строительство «под ключ»): теперь в систему государственных закупок включены положения, касающиеся заключения контрактов на строительство «под ключ». Это позволит обеспечить комплексный подход к проектам и повысить контроль над выполнением строительных работ.

— Офтейк-контракты: введение офтейк-контрактов направлено на поддержку отечественных товаропроизводителей и создание долгосрочных соглашений с покупателями, что будет способствовать развитию местной экономики.

— Усиление ответственности поставщиков: внесенные изменения усиливают ответственность поставщиков за качество предоставляемых товаров и услуг. Это включает строгие требования к соблюдению контрактных условий и гарантии высокого уровня исполнения обязательств.

По словам Даурена Кенбейла, новый закон должен значительно улучшить качество закупаемых товаров, работ и услуг. Усиление контроля и ответственность поставщиков будут способствовать повышению стандартов на всех уровнях. Поддержка отечественных производителей и внедрение новых форматов контрактов обеспечат более эффективное использование государственных ресурсов и развитие местного производства.