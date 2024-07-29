Мультимедийный комплекс на курорте Боровое будет новой точкой притяжения туристов

Глава региона принял участие в торжественной церемонии открытия мультимедийного интерактивного комплекса в Бурабайском районе.

Мультимедийный интерактивный комплекс – это не просто музей, он сочетает в себе мультимедийное пространство, построенное на современных технологиях. Здесь гармонично сочетаются инновации и традиции, поэтому каждый посетитель найдет для себя что-то по душе. В приветственной речи Марат Ахметжанов отметил, что мультимедийный центр станет не только местом для отдыха и развлечений, но и центром историко-культурного наследия.

«В недавнем выступлении Глава государства определил Щучинско-Бурабайскую курортную зону одним из трех центров развития туризма в стране. Это открывает новые перспективы для развития туристской инфраструктуры, создания новых рабочих мест и привлечения инвестиций в регион. Сегодняшнее мероприятие служит примером этому. Символично, что комплекс находится на территории Поляны Абылай хана – это место входит в список сакральных мест нашей страны и является главной достопримечательностью курорта Бурабай. В следующем году в регионе планируется проведение Национального курултая, и центр станет хорошей отправной точкой этого мероприятия», – подчеркнул аким области.

Комплекс, способный принимать до 500 отдыхающих в день, на сегодня стал одним из самых высокотехнологичных интерактивных музеев в Казахстане. Благодаря новейшим анимационным и аудиовизуальным технологиям каждый посетитель сможет глубже познакомиться с историей нашей страны и погрузиться в атмосферу казахской культуры. Также предусмотрены интерактивные элементы, что делает пребывание в комплексе еще более увлекательным и запоминающимся.