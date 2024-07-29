Цифровая безопасность стала темой прошедшего в Бишкеке заседания генпрокуроров стран ШОС

Заседание этого года посвящено крайне актуальной теме — «Роль прокуратуры в условиях современного мира и эпохи цифровизации: опыт стран ШОС в противодействии новым угрозам и обеспечении прав человека».

Генеральный прокурор РК Берик Асылов принял участие в 22-м заседании генеральных прокуроров государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Также в работе заседания участвовали руководители прокуратур Беларуси, Индии, Ирана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана. Участники встречи обсудили ключевые аспекты и приоритеты в борьбе с преступностью, обменялись опытом работы и договорились создавать необходимые условия для повышения эффективности международного сотрудничества в условиях развития современных информационных технологий, защиты персональных данных и противодействия киберпреступности, передает Sputnik.

Глава высшего надзорного органа Казахстана поделился опытом работы по применению цифровых технологий в сфере противодействия наиболее актуальным видам преступности, а также при осуществлении деятельности, связанной с привлечением и защитой инвестиций. Берик Асылов подчеркнул, что президентом Казахстана обращено особое внимание на укрепление взаимного доверия и сотрудничества в области безопасности в контексте инициативы ШОС «О мировом единстве за справедливый мир, согласие и развитие» и призвал прокуратуры государств-участников этой Организации принять соответствующие меры по ее реализации.

По итогам встречи подписан протокол, закрепивший основные направления дальнейшего взаимодействия органов прокуратур государств-членов ШОС. Кроме того, генеральный прокурор Казахстана провел двусторонние встречи с генеральными прокурорами Китая, Кыргызстана и России, где обсуждались дальнейшие совместные мероприятия в сфере защиты прав граждан, обеспечения законности и правопорядка.