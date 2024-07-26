На границе Казахстана и России запустят дополнительные электронные очереди

Количество пунктов пропуска, применяющих информационную систему, увеличится.

На границе Казахстана с Россией запустят дополнительные электронные очереди. Они уже доказали свою эффективность и теперь Комитет государственных доходов Минфина РК намерен расширить применение информационных систем. Электронная очередь CarGoRuqsat интегрирована с 17 информационными системами госорганов. Благодаря этому перевозчики заблаговременно получают информацию о наличии штрафов и задолженностей, необходимости оформления документов для перемещения товаров и многое другое. Использовать электронную очередь можно как посредством приложения, так и в браузере, передает Sputnik.

С момента запуска через CarGoRuqsat проследовало более 13 тысяч грузовых автомобилей. Положительные результаты и отзывы привели к идее расширить применение электронной очереди, теперь она появится еще на 14 пунктах пропуска.

— С 31 июля 2024 года — «Акбалшык», «Желкуар» (Костанайская обл.), «Жаныбек», «Орда» (Западно-Казахстанская область).

— С 15 августа 2024 года — «Амангельды» (Павлодарская обл.), «Кызыл Жар» (Северо-Казахстанская область), «Коянбай», «Байтанат» (область Абай).

— С 29 августа 2024 года — «Шарбакты», «Урлютобе» (Павлодарская область), «Каракога» (Северо-Казахстанская область).

— С 9 сентября 2024 года — «Аят» (Костанайская область), «Алимбет» (Актюбинская обл.), «Шаган» (Западно-Казахстанская область).

Казахстан имеет общие границы с Россией на севере и западе. Это самая длинная непрерывная сухопутная граница в мире.