В Астане прошла выставка IT-школ

Гости смогли ознакомиться с курсами, доступными по гранту программы Tech Orda.

На площадке Astana Hub состоялась выставка, где свои услуги презентовали 24 столичные IT-школы — участники программы Tech Orda. Более 100 потенциальных студентов посетили воркшоп и подробно ознакомились с курсами и направлениями программы, чтобы определиться с выбором школы и курса.

В 2024 году аккредитацию на подготовку IT-специалистов по программе Tech Orda прошло 77 казахстанских IT-школ, предлагающих 169 различных курсов. Программа охватывает актуальные направления IT-сферы: веб-разработку, 3D-дизайн и 3D-приложения AR/VR, разработку операционных систем, кибербезопасность и IoT, искусственный интеллект и алгоритмы, создание мобильных приложений, а также такие области, как Big Data и GameDev.

«Tech Orda интересует меня с прошлого года. О программе рассказал брат, который учился по этой программе и освоил направление Java. В этом году мне исполнилось 18 лет, и я сразу же решил подать заявку. В частности, меня интересует разработка на Golang. Я планирую освоить определенную среду программирования, чтобы начать развиваться в профессиональном плане уже сейчас», — поделился Ерасыл Кайыржан, посетивший выставку IT-школ.

На воркшопе особое внимание уделили экспертным мнениям по выбору направлений в сфере информационных технологий. Участники получили полезные советы и рекомендации от ведущих специалистов, что помогло им лучше ориентироваться в широком спектре IT-курсов и программ.

«Tech Orda предлагает уникальную возможность. У нас есть много ярких примеров, когда мотивированные и амбициозные казахстанцы сделали масштабные изменения в своей жизни. За короткий срок они освоили профессию в сфере IT и открыли в себе совершенно другой потенциал. Отмечу, что все желающие граждане Казахстана в возрасте от 18 до 45 лет самостоятельно подают заявки на участие и могут выбрать до пяти аккредитованных курсов, как одной школы, так и разных школ. При получении гранта в нескольких школах кандидату необходимо будет выбрать один аккредитованный курс», — рассказал в своем выступлении Анарбек Утегулов, директор офиса финансирования Astana Hub.

В городе Алматы также прошла выставка, на которой 26 IT-школы представили свои курсы и ответили на вопросы посетителей — потенциальных студентов. В рамках мероприятия состоялся круглый стол, на котором представители IT-школ обсудили современные тренды и вызовы в сфере IT-образования, а также обменялись опытом.

Напомним, что программа Tech Orda, реализуемая по инициативе МЦРИАП РК на базе Astana Hub, предоставляет уникальную возможность казахстанцам бесплатно освоить IT-профессии. Заявки на обучение принимаются до 31 июля текущего года на платформе Astanahub.