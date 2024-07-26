Минцифры провело встречи с руководством Hubble Network и Astranis

На встречах обсуждались перспективы сотрудничества в области космических технологий и спутниковых коммуникаций.

В рамках рабочей поездки в США министр Жаслан Мадиев провел встречи с основателем и исполнительным представителем компании Hubble Network Алексом Харо, а также с представителями компании Astranis.

Hubble Network — компания, создающая глобальную спутниковую сеть для подключения Bluetooth-устройств без необходимости в сотовой связи. Astranis специализируется на разработке и производстве малых геостационарных спутников связи.

С Hubble Network была достигнута договоренность о запуске пилотного проекта на территории РК по развертыванию IoT-устройств. Использование решений компании позволит значительно расширить возможности применения IoT-устройств во всех регионах страны, обеспечивая надежное подключение и обмен данными. Планируется применить на датчиках в нефтяной и газовой сферах, а также для трекинга грузовых вагонов.

Также казахстанская делегация ознакомилась с производственными мощностями компании Astranis. В рамках встречи стороны договорились о проведении тщательного анализа возможности использования аппарата Astranis по модели «лизинга», что позволяет покрывать потребности Казахстана в организации высокоскоростных спутниковых каналов связи передачи данных, без необходимости инвестирования сотен миллионов долларов в производство спутника.