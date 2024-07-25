Технологию Face ID применят против приписок в Минздраве

Минздрав разрабатывает новые меры против приписок медуслуг.

В последнее время все больше пациентов обнаруживает в своих мобильных приложениях записи о медицинских услугах, которые не были им предоставлены. Как отмечают в Минздраве, так называемые «приписки» наносят не только экономический ущерб, но и подрывают доверие общества к системе здравоохранения. Несмотря на существующие системы контроля и мониторинга, очевидно, что их недостаточно для предотвращения подобных инцидентов. Министерство приступило к разработке новых механизмов по предотвращению приписок медуслуг, передает Kazpravda.kz.

В числе предложенных цифровых решений:

— Подтверждение посещения и получения медицинской помощи через мобильное приложение пациента

— Идентификация пациента с использованием технологии Face ID

— Сканирование QR-кода или уникального кода цифрового документа пациента

В ведомстве обещают, что рабочая группа также рассмотрит возможность внедрения дополнительных мер для усиления контроля. В ближайшее время будет проведена оценка предложенных механизмов, чтобы определить их эффективность и возможность практического применения в медучреждениях страны.

По мнению Высшей аудиторской палаты, внедрение ОСМС до сих пор не снизило нагрузку на государство. ВАП выдала разгромный пресс-релиз об итогах проверки Минздрава и его подведомственных организаций по части лекарственного обеспечения. В Палате также сообщили, что аудиту воспрепятствовал глава Комитета медфармконтроля, за что был привлечен к адмответственности. О выявленной неэффективной системе закупок в «СК-Фармация» также сообщал Антикор. За месяц до этого стало известно, что Ерхат Искалиев был досрочно освобожден от должности председателя «СК-Фармация».