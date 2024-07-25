Уведомления от Казпочты отправляют казахстанцам мошенники

В компании сделали предупреждение.

Казахстанцы получают уведомления от имени Казпочты о поступлении несуществующих посылок. При этом отправитель сообщения просит пройти по ссылке или отправить ответное сообщение о получении товара. Уведомление в основном отправляют из-за рубежа на казахском языке, передает Liter.kz.

В Казпочте подтвердили, что от имени компании орудуют мошенники. Такой вид мошенничества очень распространен в последние 7-8 месяцев: «Мы сотрудничаем с казахстанскими органами в этом направлении. Это мошенники из другой страны. Мы призываем клиентов верить официальной информации. Казпочта рассылает SMS только с короткого номера 1499».

В компании предупреждают, что нельзя сообщать никому номер банковской карты и CVV-код.

«Будьте осторожны, если вам предлагают перейти на подозрительные сайты, которые могут иметь название официального, это зеркальные сайты. Их целью является получение ваших личных данных, оплаты товаров или доставки. Если вы ждете посылку, рекомендуем проверять статус доставки только на нашем официальном сайте Post.kz или в мобильном приложении», — добавили в компании.