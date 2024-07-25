Более 100 школ области Абай подключено к Starlink

На сегодняшний день все школы области на 100% обеспечены интернетом, сообщает акимат региона.

В 2023-2024 учебном году были проведены дополнительные работы по повышению скорости интернета. В 167 школах перезаключили договора, что позволило увеличить скорость с 2-4 Мбит/сек до 10-20 Мбит/сек. В результате этих мер количество школ с низкой скоростью интернета сократилось на 43% по сравнению с предыдущим учебным годом.

По области был определен перечень 133 школ с низкой скоростью для их подключения к технологии Starlink. Монтаж оборудования Starlink начался 21 мая и завершится 1 августа 2024 года. На данный момент подключено 125 школ, и планируется подключить еще 8 школ до начала учебного года.

Всего в области насчитывается 302 школы. В городских школах скорость интернета варьируется от 20 до 200 Мбит/сек в зависимости от технических возможностей, а в сельских школах — от 4 до 214 Мбит/сек.