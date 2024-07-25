Еще одна образовательная услуга стала доступна на портале eGov

Продолжается прием документов в организации технического и профессионального образования.

Теперь абитуриенты смогут подать документы для поступления в колледж на портале eGov, передает Министерство просвещения РК. Как отмечают разработчики, при подаче документов пользователь может выбрать язык обучения и регион. Автоматически на портале отобразиться информация о ранее полученном образовании, оценки абитуриента и общий балл его сертификата. Для отдельных льготных категорий граждан система выдаст дополнительную информацию о статусе (лица с ограниченными возможностями I и II групп, дети-сироты и дети, оставшихся без попечения родителей и др.).

Также у пользователей появилась возможность отслеживать статус заявки и отозвать ее в случае необходимости. Один абитуриент может подать только одну заявку с возможностью выбора до четырех специальностей в четырех разных колледжах.

Для подачи заявки абитуриенту необходимо на портале eGov перейти в раздел «Образование» и выбрать категорию «Колледжи», заполнить все необходимые поля, загрузить файлы и подписать услугу с помощью ЭЦП.

Прием документов в колледжи продлится до 25 августа текущего года. На сегодня подано свыше 96 тыс. заявлений от абитуриентов. В новом учебном году бесплатным техническим и профессиональным образованием планируется охватить 145 тыс. студентов.

Услуга автоматизирована и запущена Министерством просвещения совместно с Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, АО «НИТ» и НЦИОО «Талдау» им. А. Байтұрсынұлы.