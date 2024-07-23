С электронными материалами уголовного дела можно ознакомиться онлайн

Функционал доступен через сервис Qamqor.gov.kz после авторизации в разделе «Публичный сектор ЕРДР».

Участники казахстанского уголовного процесса, находясь в любой точке мира, могут получить доступ к сведениям о принятых процессуальных решениях и ознакомиться с электронными материалами уголовного дела в режиме онлайн, передает Zakon.kz.

После авторизации система автоматически проверит, является ли гражданин участником уголовного процесса. Доступ к материалам уголовного дела в режиме онлайн предоставляется исключительно следователем или дознавателем только участникам уголовного дела. Также сервис позволяет участникам процесса, не выходя из дома или офиса, запросить нужные процессуальные документы.