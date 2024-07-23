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    17,2%за 2023 год
  • Стоимость чистых активов
    29,5млрд тенге
  • Доходность
    14,12%с начала управления

МЦРИАП разъяснило уведомления, полученные казахстанцами в eGov

Граждан уведомили о запуске нового бесплатного портала Citizensec.

23 июля 2024 15:14, Profit.kz
Рубрики: Интернет, Безопасность, Общество

В Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК объяснили, почему граждане получили push-уведомление в мобильном приложении электронного правительства. Уведомление было отправлено Комитетом по информационной безопасности МЦРИАП РК. При помощи него казахстанцев уведомили о запуске нового бесплатного портала Citizensec.kz, передает Zakon.kz.

«Портал Citizensec.kz направлен на повышение кибергигиены населения через короткие ролики, которые рассказывают про безопасность в интернете, в том числе — парольную политику, фишинг, безопасность в социальных сетях, защиту персональных данных и электронной цифровой подписи», — объяснили в МЦРИАП РК.

Кроме того, на портале имеется методология информационной безопасности, которая нацелена на создание безопасной цифровой среды, включая анализ текущих мер безопасности, оценку их эффективности и внедрение новых решений в соответствии с требованиями национального законодательства и международных стандартов.

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