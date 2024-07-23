Запущен сайт по банкротству физлиц

Заявитель может в системе видеть статус по заявлению и решение уполномоченного органа.

ДГД по Алматы сообщил о запуске новой информационной системы по банкротству физических лиц. Информсистема Qoldau предусматривает возможность подачи заявления и автоматическую проверку на соответствие заявителя критериям банкротства через базы 24 госрганов и организаций. Заявитель может видеть в системе статус по заявлению, решение уполномоченного органа, а также причину отказа и сведения, предоставленные по нему соответствующими органами. Также он может обратиться в тот или иной орган для корректировки данных, передает Kazpravda.kz.

Кроме того, в системе Qoldau все желающие могут в режиме реального времени посмотреть статданные по банкротству физлиц.

По данным ДГД, по состоянию на 19 июля 2024 года от алматинцев поступило 8 910 заявлений на внесудебное банкротство, из них в отношении 730 граждан начата процедура внесудебного банкротства, 6 503 получили уведомление об отказе, 1 381 признаны банкротом, 153 заявления находится на рассмотрении, 143 заявления отозваны самими заявителями или прекращены услугодателем.

Основной причиной отказа является несоответствие условиям по некоторым договорам займа, где период непогашения задолженности не превышает 12 месяцев, или наличие имущества. Гражданам будет направлено SMS-уведомление об отказе в применении процедуры внесудебного банкротства через сервис 1414. В случае получения такого уведомления повторно заявление можно будет подать через три месяца при соответствии критериям внесудебного банкротства.

Ранее в АРФР сообщали, что коллекторы для снижения долговой нагрузки граждан будут урегулировать долги путем реструктуризации задолженности и прощения неустойки (штрафов, пени), комиссий.