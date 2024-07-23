300 педагогов обучаются AI и GameDev

Стартовал пилотный проект, направленный на обучение казахстанских педагогов искусственному интеллекту и разработке игр.

По поручению Главы государства на базе международного технопарка Astana Hub была запущена образовательная онлайн-платформа для обучения школьников со всего Казахстана. Также стартовал пилотный проект, направленный на обучение 300 казахстанских педагогов искусственному интеллекту (AI) и разработке игр (Game Development).

«На международном технологическом форуме Digital Bridge 2023 Глава государства подчеркнул важность адаптации системы образования к потребностям будущего рынка труда и поручил создать образовательную платформу для школьников на базе Astana Hub. Мы запустили образовательную онлайн-платформу edu.astanahub.com, и в настоящее время 19 889 учеников имеют доступ к курсам по основам программирования. В рамках этой инициативы было принято решение о необходимости обучения педагогов в рамках существующей программы Tech Orda с целью дальнейшего обучения учащихся организаций среднего образования. В настоящее время 180 учителей со всего Казахстана и 120 тренеров центра Өрлеу начали шестимесячное обучение по направлениям AI и GameDev», — сообщила Дания Ахметова, управляющий директор Astana Hub.

Пилотный проект по обучению школьных учителей информатики искусственному интеллекту и разработке игр реализуется Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмического развития РК, международным технопарком Astana Hub и Министерством просвещения РК в сотрудничестве с Национальным центром повышения квалификации «Өрлеу» и Национальной академией образования имени Ы. Алтынсарина.

Курсы рассчитаны на шесть месяцев с завершением 31 декабря текущего года. Обучение проходит под руководством ведущих IT-школ nFactorial и Omnium. По итогам каждый участник получит сертификат, позволяющий обучать школьников и педагогов основам программирования.

Отмечается, что Astana Hub планирует, во исполнение поручения Президента по обновлению содержания и методов преподавания дисциплин в области искусственного интеллекта в высших и послевузовских учебных заведениях, реализовать проект по внедрению образовательных программ по направлениям ИИ и GameDev совместно с Министерством науки и высшего образования РК. Внедрение этих программ в учебные программы ВУЗов также будет осуществляться через обучение преподавателей.